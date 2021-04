Flugverkehr zwischen Syrien und Russland wieder aufgenommen

DAMASKUS (dpa-AFX) - Nach mehr als einjähriger Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie läuft der Flugverkehr zwischen dem Bürgerkriegsland Syrien und Russland wieder.



Eine Syrian-Airlines-Maschine hob am Sonntag aus Damaskus in Richtung Moskau ab und sollte am Abend von dort zurückkehren, sagte ein Betriebsmanager der Staatsagentur Sana zufolge. Zwischen beiden Hauptstädten werde es wöchentlich einen Flug unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen geben. Wie viele Passagiere im ersten Flug an Bord waren, sagte er nicht.

Russland ist im syrischen Bürgerkrieg der wichtigste Verbündete von Präsident Baschar al-Assad. Mit Hilfe Russlands eroberten syrische Regierungstruppen in dem seit 2011 laufenden Konflikt wichtige Gebiete zurück. Der kommerzielle Flugverkehr zwischen beiden Ländern war im März 2020 wegen der Corona-Pandemie unterbrochen worden./jot/DP/mis