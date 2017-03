Flugverkehr wegen Streik des Bodenpersonals in Berlin eingeschränkt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Wegen eines 25-stündigen Streiks des Bodenpersonals an den Flughäfen Schönefeld und Tegel ist der Flugverkehr in Berlin am Freitag stark eingeschränkt: Fast alle Flüge fallen aus. Die Gewerkschaft Verdi hatte den Streik der rund 2.000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienstleister für Freitag ab 4 Uhr bis Samstagmorgen um 5 Uhr angekündigt. "Beim Gehalt und bei den Arbeitsbedingungen muss stark nachgebessert werden", sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle.

Die Gewerkschaft fordert eine Gehaltserhöhung für die Beschäftigten in Höhe von einem Euro mehr pro Stunde. Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg weist darauf hin, dass es auch nach Beendigung der Streikmaßnahmen noch zu Einschränkungen im Luftverkehr kommen könne.

Foto: über dts Nachrichtenagentur