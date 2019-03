Flugverbot für Boeing-Maschinen: Geringe Auswirkungen in Frankfurt

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vom weitgehenden Flugverbot der Maschinen Boeing 737 Max 8 und Boeing 737 Max 9 sind am Flughafen Frankfurt zwei Flüge betroffen.



Wie ein Sprecher am Mittwochmorgen sagte, handelt es sich in einem Fall um einen Flug nach Warschau. Die betroffene Maschine - eine Boeing 737 Max 8 - werde durch einen anderen Flieger ersetzt.

Außerdem sei ein Charterflug nach Mazedonien gestrichen worden. Auch in diesem Fall habe es sich um eine Boeing 737 Max 8 gehandelt, sagte der Sprecher weiter. Die Passagiere würden auf andere Flüge umgebucht.

Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien hatten Deutschland, Großbritannien, Singapur und weitere Länder dem noch relativ neuen Flugzeugtyp am Dienstag ein Flugverbot erteilt./swo/DP/jha