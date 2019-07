Flugverbot für 737-Max-Jets reißt Boeing tief in die roten Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

CHICAGO (dpa-AFX) - Die Krise um die nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegte Baureihe 737 Max hat den Flugzeugbauer Boeing im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen.



Unter dem Strich stand ein Verlust von mehr als 2,9 Milliarden US-Dollar (2,6 Mrd Euro) nach einem Gewinn von 2,2 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Airbus-Rivale aus den USA am Mittwoch in Chicago mitteilte. Analysten hatten allerdings im Schnitt mit einem noch größeren Fehlbetrag gerechnet. Boeing hatte wegen des Flugverbots schon vor einigen Tagen eine Sonderbelastung von 4,9 Milliarden Dollar nach Steuern für das zweite Quartal angekündigt.

Weil Boeing seinen meistbestellten Flugzeugtyp seit Mitte März nicht mehr ausliefern kann, brach auch der Umsatz um 35 Prozent auf 15,75 Milliarden Dollar ein. Ursprünglich wollte Boeing in diesem Jahr rund 900 Passagier- und Frachtmaschinen ausliefern. Allerdings ist immer noch offen, wann die technischen Fragen bei der Max-Reihe gelöst sind und das Flugverbot aufgehoben wird. Boeing hatte seine Jahresziele für Auslieferungen, Umsatz und Gewinn bereits gestrichen.

Einen neuen Geschäftsausblick wagte Boeing-Chef Dennis Muilenburg wegen der hohen Ungewissheit hinsichtlich einer Wiederzulassung der Maschinen nun nicht. Beim Absturz zweier Boeing-737-Max-Flugzeuge im Oktober und März waren insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen./stw/hbr/mis