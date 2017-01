Flugsicherung senkt Gebühren - Airlines beklagen andere Kosten

Weitere Suchergebnisse zu "United Continental Holdings":

LANGEN/BERLIN (dpa-AFX) - Auch nach einer deutlichen Senkung der Flugsicherungsgebühren klagen die deutschen Fluggesellschaften über zu hohe Kosten.



Man begrüße zwar die zum Jahresbeginn gültige Gebührensenkung als wichtigen Beitrag der Bundesregierung zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Airlines, erklärte der Branchenverband BDF am Mittwoch in Berlin. Leider verpuffe die Entlastung aber wegen steigender Kosten an anderer Stelle, sagte BDF-Geschäftsführer Michael Engel. So stiegen die Kosten für Passagierkontrollen 2017 deutschlandweit um fast 6 Prozent und der Flughafen Hamburg wolle seine Entgelte um 7,5 Prozent erhöhen.