Flugsicherung: Luftverkehr im Oktober ungewöhnlich stark

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

LANGEN (dpa-AFX) - Die Belebung des Luftverkehrs in Deutschland aus den Sommermonaten hat sich im Herbst fortgesetzt.



Die Deutsche Flugsicherung (DFS) kontrollierte im Oktober 208 414 Flüge und damit deutlich mehr als im September (199 401), wie die bundeseigene Gesellschaft am Donnerstag in Langen bei Frankfurt berichtete. Damit wurde der Oktober zum verkehrsreichsten Monat des laufenden Jahres. Das ist ungewöhnlich, weil in den Vorjahren die Flugbewegungen jeweils nach einem Höhepunkt im September zurückgegangen sind. Nach Lockerung der Corona-Reisebeschränkungen hätten in diesem Jahr viele Menschen noch in den Herbstferien Flugreisen angetreten. Gleichwohl lag das Flugaufkommen noch 31,5 Prozent unter dem Niveau des Oktobers im Vorkrisenjahr 2019./ceb/DP/eas