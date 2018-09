Flugpassagiere müssen weiter mit Ausfällen und Verspätungen rechnen

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

BERLIN (dpa-AFX) - Flugpassagiere müssen sich nach Einschätzung des Flughafenverbandes ADV auch im Herbst auf Probleme einstellen.



"Es wird auch im Herbst noch Verspätungen und Ausfälle geben", sagte ADV-Präsident Stefan Schulte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es sollte zumindest besser werden als im chaotischen Sommer. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber es sind längst noch nicht alle Probleme gelöst", sagte der Chef der Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport . Schulte sieht die größten Probleme in der Branche beim Mangel an Fluglotsen und Flugstraßen: "Es müssen deutlich mehr Fluglotsen eingestellt und in die Ausbildung gebracht werden." Außerde, würden zusätzliche Flugkorridore "neben, über oder unter den bestehenden" benötigt./kf/DP/zb