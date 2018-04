Fluglärm bleibt Topthema für die deutschen Airports - Flughafenverband ADV unterstreicht die Erfolge beim Lärmschutz

Berlin (ots) - Aus Anlass des heutigen 21. internationalen Tagesgegen Lärm erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel: "Dasdiesjährige Motto "Laut war gestern" verdeutlicht, dass unsere Umweltprinzipiell in den letzten Jahren leiser geworden ist undgleichzeitig die Anstrengungen weiter gehen. So werden auch dieFlughäfen ihr hohes Engagement beim Lärmschutz fortsetzen."Und die Bemühungen der Flughäfen haben Erfolg: Wie die regelmäßigeUmfrage des Umweltbundesamtes (UBA) zur Lärmbetroffenheit inDeutschland zeigt, ist die Belästigung durch Fluglärm in den letztenJahren deutlich gesunken. Nach den Angaben des UBA sind 6 Prozent derMenschen in Deutschland von Fluglärm betroffen im Vergleich zu 26Prozent von Straßenlärm."Wir arbeiten intensiv daran, die Anwohner noch besser vorFluglärm zu schützen und den Lärm an den Standorten weiter zuverringern. Dabei setzen die Flughäfen auf den aktiven und passivenSchallschutz. Der Einsatz moderner Flugzeuge wird durch eineintelligente Weiterentwicklung der lärmabhängigen Flughafenentgelteunterstützt," führt Beisel aus.Auf Initiative der ADV-Flughäfen kamen lärmabhängige Start- undLandegebühren bereits in den 1970er Jahren zum Einsatz. Seither sinddie Flugzeuge, die auf deutschen Airports starten und landen umdurchschnittlich 75 Prozent leiser geworden. Der Anteil derlärmabhängigen Entgelte hat sich seit 2012 verdoppelt. "SolcheZuschläge orientieren sich nicht nur an allgemeinen europäischen undbundesweiten Anforderungen, sondern berücksichtigen regionale undlokale Besonderheiten. Auch weitere Initiativen zum Lärmschutzunterstützten die deutschen Flughäfen, so etwa bei optimiertenAnflugverfahren und der Flugroutenplanung. Gemeinsam mit den Airlinesund der Flugsicherung arbeiten wir laufend an der Optimierung von An-und Abflugverfahren, um so wenige Menschen, wie irgend möglich durchFluglärm zu beeinträchtigen", so Beisel.Vor Forderungen nach weiteren Einschränkungen des nächtlichenFlugbetriebs warnt Beisel. Um Deutschland an internationaleWarenströme anzubinden, brauche das Land Nachtflug an ausgewähltenStandorten. "Die Bestimmungen des modernen Fluglärmschutzgesetzes undseiner zahlreichen Durchführungsbestimmungen haben gerade beim Schutzvor Fluglärm in der Nacht das Niveau deutlich erhöht. Gegenüber denVerkehrsträgern Straße und Schiene gelten die schärfsten Vorgaben fürden Lärmschutz rund um die Flughäfen. Von einer Privilegierung desLuftverkehrs kann keine Rede sein", so Beisel. Das Gesetz werdederzeit in seiner Wirkung überprüft. Einen Bedarf für einegesetzliche Neuregelung sieht der Flughafenverband nicht.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-14Mobil: 0173-2957 558polders@adv.aeroSabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-22Mobil: 0176-1062 8298herling@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell