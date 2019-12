Flughafenverband ADV setzt sich für Reisende mit eingeschränkter Mobilität ein - Anpassung der europäischen PRM-Regeln erforderlich

Berlin (ots) - Heute wird der "Internationale Tag der Menschen mit Behinderung"begangen. Dieser von der UNO initiierte, jährlich stattfindende Gedenktag stelltMenschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen in denBlickwinkel. Die Airports unter dem Dach des Flughafenverbandes ADV leisten mitihrem erstklassigen PRM-Betreuungsservice (passengers with reduced mobility)einen wesentlichen Beitrag für die Mobilität und das unkomplizierte Reisendieser Menschen.Seit 2006 sind die Flughäfen in Europa für die Erbringung der Services fürPassagiere mit eingeschränkter Mobilität (PRM) verantwortlich. DieHerausforderung - der Anteil an PRM-Reisenden wächst stark. Erhebungen desFlughafenverbandes ADV zeigen, dass jährlich neue Höchstwerte erreicht werden.Im Jahr 2018 wurden 1.981.982 mobilitätseingeschränkte Passagiere an deutschenFlughäfen gezählt: eine Steigerung gegenüber 2017 um 13,3 %. Seit Jahren lieferndie Flughäfen einen sehr guten Service ab. Auf 10.000 Reisende gibt es nur eineBeschwerde. Die Zahlen zeugen von einer guten Fürsorge und hohen Qualität derbehindertengerechten Leistungen an den Flughäfen."Ich freue mich, dass wir an unseren Flughäfen den Menschen mit eingeschränkterMobilität einen sehr guten Betreuungsservice anbieten können. Menschen mit einemHandicap dürfen in ihrer Mobilität und Reisefreude nicht benachteiligt werden.Daran halten die Flughäfen auch in Zukunft fest und leisten für diese Menschenihre Unterstützung", erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.Derzeit läuft in Brüssel eine Überprüfung der aus 2006 stammenden PRM-Verordnung(EG) Nr. 1107/2006. Der Flughafenverband ADV setzt sich für eine weitereOptimierung des Rechtsrahmens ein. Dabei muss dem Missbrauch von LeistungenEinhalt geboten werden. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass der PRM-Service unddamit verbundene Ressourcen tatsächlich auch nur dieser Personengruppezugutekommen. Durch einen kontinuierlichen Austausch zwischen Flughäfen,nationalen Behörden und lokalen Behindertenverbänden wird ein hoherQualitätsanspruch umgesetzt. "Ein guter Service für Passagiere miteingeschränkter Mobilität an den Flughäfen ist und bleibt ein Muss", so Beiselabschließend.Pressekontakt:Sabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroIsabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/44169/4457013OTS: ADV Deutsche VerkehrsflughäfenOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell