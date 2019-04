Flughafenverband ADV fordert Entlastung kleinerer Flughafenstandorte von wettbewerbsverzerrenden Kosten - Anpassung der EU-Beihilferichtlinien mit Weitsicht vornehmen

Stuttgart (ots) - Anlässlich ihrer heutigen Frühjahrssitzung inStuttgart haben die Vorstände und Geschäftsführer der deutschenVerkehrsflughäfen die Bedeutung der kleineren Flughafenstandorte fürReisende, Wirtschaft und Regionen unterstrichen. Fazit: Die kleinerenFlughafenstandorte sind ein unverzichtbares Bindeglied im deutschenFlughafennetz. Große sowie kleine Luftverkehrsstandorte müssen inihrer Entwicklung gestärkt und von einseitigen nationalen Belastungenbefreit werden.Das polyzentrische Flughafennetz in Deutschland mit seinen sichergänzenden kleineren und größeren Flughafenstandorten hat sich überJahrzehnte entwickelt und bleibt auch in Zukunft gefragt. Allerdingsführen veränderte Rahmenbedingungen wie eine zunehmendeAirline-Konsolidierung, die jüngsten Insolvenzen von Airlines sowiesteigende Kosten für Flugsicherung und Luftsicherheit dazu, dass sichdas Flughafensystem anpassen muss.Hierzu fasst Dr. Stefan Schulte, Präsident des FlughafenverbandesADV und Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, die Beratungenzusammen: "Was wir jetzt brauchen, ist eine bedarfsorientierte undnachfragegerechte Weiterentwicklung des LuftverkehrsstandortsDeutschland. Dabei sind alle Flughäfen - große und kleine - unterBerücksichtigung ihrer regionalen Bedeutung einzubeziehen. Gleichesgilt für Kostenentlastungen. Hier muss Deutschland aufholen, um demsich immer weiter verdichtenden Wettbewerb im Luftverkehrstandzuhalten. Bundes- und Landesregierungen sind aufgerufen, auchkleinere Flughäfen von wettbewerbsverzerrenden Kosten zu befreien".Dabei zielt Schulte auf Kostenpositionen ab, die im Ausland häufigvon staatlichen Stellen übernommen werden. Dazu zählen Kosten fürLuftsicherheit, Flugsicherung und Feuerwehr. "Es kann nicht sein,dass diese hoheitlichen Aufgaben in anderen EU-Staaten von deröffentlichen Hand finanziert werden, bei uns aber voll unter dasEU-Beihilferecht fallen", so Schulte weiter.Die im Flughafenverband ADV zusammengeschlossenen Standorterichten einem eindringlichen Appell an die EU-Kommission, die indiesem Jahr anstehende Evaluierung der EU-Beihilfeleitlinien mitWeitsicht vorzunehmen. Die jüngsten Airline-Insolvenzen haben zueinem Verkehrsrückgang geführt. Davon sind insbesondere kleinereFlughafenstandorte betroffen. Die Airline-Konsolidierung verschärftdie Situation. Ein pauschales Urteil zur Daseinsberechtigung vonkleineren Flughäfen anhand von rein betriebswirtschaftlichenKennzahlen vorzunehmen, ist voreilig und greift zu kurz. Vielmehrsollten die Beihilferegelungen der neuen Marktsituation entsprechendbewertet und angepasst werden. Betroffenen Flughäfen muss langfristigdie Möglichkeit gegeben werden, ihren Standort weiterzuentwickeln.Tourismus und zahlreiche Wirtschaftszweige verlangen eineverlässliche Konnektivität sowohl im inländischen als auchausländischen Luftverkehr, um eigene Entwicklungen voranzutreiben.Dabei nimmt die enge Verflechtung von großen Drehkreuzen undkleineren Regionalflughäfen mit ihren unterschiedlichen Funktioneneine Schlüsselrolle ein. Sie sind in ihrer Gesamtheit wichtig fürwirtschaftliche Prosperität in Deutschland.Pressekontakt:Sabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroIsabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell