Flughafenverband ADV appelliert an Union und SPD, auf wettbewerbsverzerrende nationale Alleingänge durch Steuererhöhungen zu verzichten

Berlin (ots) - Der Flughafenverband ADV appelliert an dieKoalition, ein Gesamtpaket zu verabschieden, das nicht nurökologisch, sondern auch ökonomisch und gerecht sei. Aktuell würdenVorschläge diskutiert, die Luftverkehrsteuer zu erhöhen.Gleichzeitig beklagt der Verband, dass vielen Entscheidungsträgernnicht hinreichend bekannt ist, dass der Luftverkehr bereits seit 2012als einziger Verkehrsträger dem europäischen Emissionshandelunterliegt. Hinzu kommt die nur in Deutschland erhobene Ticketabgabe,die bereits heute den Luftverkehr mit 1,2 Mrd. Euro jährlichbelastet. Auch sei zu wenig bekannt, dass der Luftverkehr der einzigeVerkehrsträger ist, der nutzerfinanziert ist und nicht durchSteuergelder finanziert wird.ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel: "Eine Erhöhung derLuftverkehrsteuer würde unsere Fluggesellschaften und Flughäfen iminternationalen Wettbewerb nur weiter benachteiligen. Verkehre würdenverlagert. Gewinner wäre nicht das Klima, sondern Flughäfen imgrenznahen Ausland. Den deutschen Luftverkehrsunternehmen würdendurch eine Steuererhöhung finanzielle Mittel für Investitionen inmoderne Flugzeuge und Klimaschutzmaßnahmen entzogen.""Wirksame Maßnahmen für den Klimaschutz beim Luftverkehr lassensich durch marktbasierte Instrumente zur CO2-Bepreisung umsetzen. Dereuropäische Emissionshandel und in Zukunft das internationaleKlimaschutzinstrument "CORSIA" stehen hier zur Verfügung.""Um den Luftverkehr nachhaltig und zukunftsfähig weiterentwickelnzu können, bedarf es der öffentlichen Förderung von synthetischenKraftstoffen, die klimaneutral hergestellt werden. Die Verwendung derheute bereits verfügbaren Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer fürklimaneutrales Kerosin wäre die richtige und wirksamste Maßnahme fürden Klimaschutz."Pressekontakt:Isabelle B. PoldersADV-PressesprecherinMobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroSabine HerlingADV-PressesprecherinMobil: +49 176 1062 8298herling@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell