Unterföhring (ots) -So etwas gab es noch nie auf ProSieben! Zum Start der zwölftenStaffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" macht das#GNTM-Team aus einem Flughafen einen Fashion-Hotspot mit einem derungewöhnlichsten Laufstege, die frau sich vorstellen kann. HeidiKlum, Michael Michalsky und Thomas Hayo laden 50 Models aus ganzDeutschland auf den Flughafen in Kassel ein - der Topmodel-Airbussteht bereits auf dem Rollfeld zum Flug in Richtung Côte d'Azur.Natürlich dürfen nicht alle Models mit dem Flieger abheben. Wer aufdie große #GNTM-Reise gehen will, muss sich zunächst vor Heidi Klumbeweisen: "Thomas und Michael haben auf einer Deutschlandtour jeweils25 Nachwuchsmodels in ihr Team gewählt. Hier am Flughafen werde ichmir die Mädchen zum ersten Mal persönlich ansehen." Dafürpräsentieren sich die Top 50 in einem "Impress Heidi"-Walk in ihrenLieblingsoutfits. Helena (18, Nebikon) verwandelt sich in einen"Black Swan", streift ein Tutu über. Claudia (21, Harburg) will HeidiKlum mit einem Renn-Overall überzeugen. Die Herausforderung: Für denCatwalk müssen die Mädchen ihr Model-Talent auf einem laufendenGepäckband zeigen.Wer in seinem Lieblingsoutfit überzeugt, wird mit elegantenAbendkleidern zur Lady: Im Hangar steigt zwischen Propellerflugzeugeneine sehr besondere Fashionshow. Für die Gewinner geht es direkt andie Côte d'Azur: In Marseille wartet ein Kreuzfahrtschiff, auf demdie Topmodel-Anwärterinnen zusammen mit Heidi Klum und ihrem Team inSee stechen.Im Laufe der Staffel warten auf die Topmodel-Aspirantinnen zwei neueCoaches: Choreografin Nikeata Thompson (36, Berlin) wird die Modelsin 'Team Weiß' (Michael Michalsky) trainieren, damit sie auf demLaufsteg eine gute Figur machen. Für 'Team Schwarz' freut sich JurorThomas Hayo auf den Catwalk-Trainer Mac Folkes (51, Berlin).Ebenfalls neu in diesem Jahr: Nicht nur während derEntscheidungs-Walks kann die Reise für die jungen Topmodels enden.Die Jury kann ein Nachwuchsmodel zu jeder Zeit aus dem Wettbewerbnehmen. Das bedeutet für alle Models, dass zu jedem Zeitpunkt volleKonzentration angesagt ist. Denn wie heißt es seit elf Jahren? "Nureine von euch kann 'Germany's next Topmodel' werden. Nur eine voneuch schafft es auf das Cover der Cosmopolitan." Auch 2017."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"- ab 9. Februar 2017 immerdonnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSiebenAktuelle Informationen zur Show finden Sie immer aufwww.prosieben.de/topmodelHier finden sie den ersten #GNTM-Trailer: http://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/video/playlist/staffel-12/alle-trailer-der-12-staffelBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFelicitas OnnenTel. +49 [89] 9507-1176Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi SchulzTel. +49 [89] 9507-1166Stephanie.Schulz@ProSiebenSat1.comAlina JahrmarktTel. +49 [89] 9507-1191Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell