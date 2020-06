Flughafen Zurich: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Flughafen Zürich":

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Flughafen Zurich per 01.06.2020, 08:55 Uhr bei 132.2 CHF. Flughafen Zurich zählt zum Segment "Flughafendienste".

Unsere Analysten haben Flughafen Zurich nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Flughafen Zurich-Aktie beträgt dieser aktuell 156,29 CHF. Der letzte Schlusskurs (132,2 CHF) liegt damit deutlich darunter (-15,41 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Flughafen Zurich somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 114,27 CHF, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+15,69 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Flughafen Zurich ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird Flughafen Zurich auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Flughafen Zurich liegt mit einem Wert von 13,13 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 52 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Verkehrsinfrastruktur" von 27,3. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Dividende: Flughafen Zurich schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Verkehrsinfrastruktur auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,15 % und somit 0,13 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,01 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".