Flughafen Zuerich Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Flughafen Zurich, ein Unternehmen aus dem Markt "Flughafendienste", notiert aktuell (Stand 07:44 Uhr) mit 164.9 CHF beinahe gleich (-0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Flughafen Zurich entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Flughafen Zurich-Aktie ein Durchschnitt von 158,51 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 164,9 CHF (+4,03 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (161,6 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,04 Prozent), somit erhält die Flughafen Zurich-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Flughafen Zurich erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Flughafen Zurich investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,15 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Verkehrsinfrastruktur einen geringeren Ertrag in Höhe von 18,8 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 36,36 liegt Flughafen Zurich über dem Branchendurchschnitt (32 Prozent). Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" weist einen Wert von 27,55 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

