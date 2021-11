Flughafen Zuerich Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Flughafen Zurich per 27.11.2021, 15:48 Uhr bei 152 CHF. Flughafen Zurich zählt zum Segment "Flughafendienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Flughafen Zurich einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Flughafen Zurich jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Flughafen Zurich-Aktie: der Wert beträgt aktuell 74,38. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 57,84, was bedeutet, dass Flughafen Zurich hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Flughafen Zurich damit ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 36,36 ist die Aktie von Flughafen Zurich auf Basis der heutigen Notierungen 31 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (27,74) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Dividende: Flughafen Zurich hat mit einer Dividendenrendite von 3,15 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (9.42%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche beträgt -6,27. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Flughafen Zurich-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

