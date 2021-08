Flughafen Shanghai: COVID-Schließung und die Folgen!

Mehrere Logistikunternehmen berichten, dass die Behörden den Betrieb eines großen Lagers auf dem internationalen Flughafen Shanghai Pudong wegen eines COVID-Ausbruchs eingestellt haben, wodurch die meisten Frachtflugzeuge auf Chinas größtem Frachtflughafen zum Stillstand gekommen sind.

Verspätungen für Frachtunternehmen

Der Zeitpunkt der Schließung ist ein weiterer Knackpunkt in den Versorgungsketten, die aufgrund von Kapazitätsengpässen in der See- und Luftfracht und erheblichen Verspätungen bei der Verschiffung



