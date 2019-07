Flughafen-Ranking 2019: An diesen deutschen Airports gibt es die meisten Flugverspätungen und -ausfälle

Berlin (ots) -- AirHelp analysiert verspätete und ausgefallene Flüge an deutschenFlughäfen im ersten Halbjahr 2019- Die meisten Flugprobleme gab es in Frankfurt am Main- An den Flughäfen Leipzig/Halle, Nürnberg und Berlin-Schönefeld gabes die wenigsten VerspätungenIn Deutschland starteten im ersten Halbjahr 2019 täglich rund 605Flüge nicht nach Plan. Doch an welchem deutschen Flughafen gab es diemeisten Verspätungen und Ausfälle? Dieser Frage ist das weltweitführende Fluggasthelfer-Portal, AirHelp, auf den Grund gegangen undhat den Flugverkehr an 13 der größten deutschen Flughäfen analysiert.Dabei stellte das Unternehmen enorme Unterschiede fest, was diePünktlichkeit angeht.Frankfurt am Main: Fast jeder dritte Flug verspätet oderausgefallen Demnach waren rund 30 Prozent aller Starts am Fraport inFrankfurt am Main im ersten Halbjahr 2019 verspätet oder fielen sogarganz aus. Damit verzeichnete der größte Flughafen des Landes dieschlechtesten Pünktlichkeitswerte aller analysierten Flughäfen.Dahinter folgt der Flughafen München, an dem 27 Prozent aller Flügenicht nach Plan starteten. Auch an den Flughäfen Hamburg undBerlin-Tegel gab es vergleichsweise viele Flugverspätungen und-ausfälle. Hier starteten 23,6 beziehungsweise 23,4 Prozent allerFlüge nicht wie vorgesehen.Pünktliche Flüge in den neuen BundesländernAn den analysierten Flughäfen in den neuen Bundesländern kam eshingegen nur selten zu Flugverspätungen und -ausfällen: Der FlughafenLeipzig/Halle schnitt mit 14,5 Prozent unpünktlichen Flügen insgesamtam besten ab. Der Berliner Airport Schönefeld landet mit einer Bilanzvon 17,5 Prozent unpünktlichen Flügen auf dem dritten Rang, dahinterplatziert sich Dresden mit einem Anteil von 18,7 Prozentunpünktlichen Flügen. Die zweitbesten Werte des Rankings erzieltallerdings ein bayerischer Flughafen: In Nürnberg starteten zwischendem 1. Januar und dem 30. Juni 2019 nur 16,5 Prozent aller Flügenicht wie geplant.Düsseldorf, Hannover, Bremen und Stuttgart mit soliden WertenDie Plätze im Mittelfeld des Flughafen-Pünktlichkeits-Rankingsbelegen die Airports in Düsseldorf (20,4 Prozent), Stuttgart (21,2Prozent), Bremen (21,6 Prozent) und Hannover (22,3 Prozent). An allenvier Flughäfen mussten Passagiere bei jedem fünften Flug unplanmäßigeÄnderungen im Flugbetrieb in Kauf nehmen.Laura Kauczynski, Unternehmenssprecherin von AirHelp, kommentiertdie Analyse:"Die Pünktlichkeitswerte deutscher Flughäfen unterscheiden sichbundesweit enorm. Während im ersten Halbjahr 2019 rund 30 Prozentaller Flüge am Fraport unpünktlich waren, weist der AirportLeipzig/Halle nur 14,5 Prozent auf. Auffällig ist, dass alleanalysierten Airports aus den neuen Bundesländern gutePünktlichkeitswerte erzielen. Das kann natürlich auch daran liegen,dass diese Flughäfen kleiner und dadurch leichter zu koordinierensind. Insgesamt muss zudem allgemein festgehalten werden, dass dieFlughäfen in der Regel nur selten selbst die Schuld fürFlugverspätungen und -ausfälle tragen. Unserer Erfahrung nach sinddie häufigsten Gründe dafür Probleme im Betriebsablauf der Airlines,schlechtes Wetter, Streiks oder auch technische Probleme.Verspätungen ab drei Stunden sowie Flugausfälle können betroffenePassagiere unter Umständen zu finanziellen Entschädigungenberechtigen. Doch nur jeder zehnte Deutsche kennt seine Rechte und sofordern viele Fluggäste ihre rechtmäßigen Entschädigungen nie ein.Wir von AirHelp helfen Passagieren dabei, ihre Rechte durchzusetzenund ziehen, wenn nötig, auch für sie vor Gericht."Flugprobleme: Diese Rechte haben PassagiereFlugausfälle und -verspätungen können zu Entschädigungszahlungenin Höhe von bis zu 600 Euro pro Fluggast berechtigen. Die Höhe derEntschädigungszahlung berechnet sich aus der Länge der Flugstrecke.Der rechtmäßige Entschädigungsanspruch ist abhängig von dertatsächlichen Verspätungsdauer am Ankunftsort sowie dem Grund für denausgefallenen oder verspäteten Flug. Betroffene Passagiere könnenihren Entschädigungsanspruch rückwirkend durchsetzen, bis zu dreiJahre nach ihrem Flugtermin.Außergewöhnliche Umstände wie Unwetter oder medizinische Notfällekönnen bewirken, dass die ausführende Airline von derKompensationspflicht befreit wird.AirHelp kooperiert mit Verbraucherschutz DeutschlandUm möglichst vielen Passagieren in Deutschland zu ihrem Recht zuverhelfen, kooperiert AirHelp seit diesem Jahr mit VerbraucherschutzDeutschland. In diesem Zusammenhang wird AirHelp aufgrund seinerKunden- und Servicefreundlichkeit vom Verbraucherschutz Deutschlandempfohlen und wird sich künftig dafür einsetzen, die Rechte derVerbraucher, die sich beim Verbraucherschutz Deutschland beschweren,durchzusetzen. Fluggäste können ihren Anspruch auf eine Entschädigungunverbindlich und kostenlos auf www.airhelp.com/de prüfen.Alle relevanten Daten der Untersuchung stehen unter demnachfolgenden Link zur Verfügung: http://ots.de/XjoCsLÜber AirHelpAirHelp ist die weltweit größte Organisation für Fluggastrechte.Seit der Gründung 2013 hilft das Unternehmen Reisenden dabei,Entschädigungen für verspätete oder ausgefallene Flüge sowie im Falleeiner Nichtbeförderung durchzusetzen. Zudem ergreift AirHelpjuristische und politische Maßnahmen, um die Rechte von Fluggästenweltweit weiter zu stärken. Das Unternehmen hat bereits mehr als 13Millionen Menschen geholfen, ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigtüber 700 Mitarbeiter. Seit 2019 kooperiert AirHelp mitVerbraucherschutz Deutschland (www.verbraucherschutz.de/airhelp) undhilft bei der Durchsetzung der Fluggastrechte von Verbrauchern, diesich an den Verbraucherschutz Deutschland gewandt haben. 