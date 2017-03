Flughafen München ist beliebtester deutscher Airport 2016 / Berlin Schönefeld ist laut eDreams-Studie schlechtester Flughafen weltweit

Hamburg (ots) - Der Flughafen München (MUC) ist der beste deutscheAirport 2016. Das geht aus einer internationalen Studie desOnline-Reiseportals eDreams hervor. Der Airport München erzielt denvierten Platz im weltweiten Gesamtranking. Spitzenreiter ist derHelsinki Vantaa Airport (HEL) vor dem schottischen GlasgowInternational Airport auf Platz zwei (GLA). Auch die Schweizerpunkten bei den Passagieren. Mit der Bronzemedaille wählen dieFluggäste den Flughafen Zürich (ZRH) auf Rang drei der bestenFlughäfen weltweit. eDreams erstellt jährlich eine Hitliste aus65.000 Kundenbewertungen. Berücksichtigt werden dabei internationaleFlughäfen mit einem Verkehrsaufkommen von mindestens neun MillionenPassagieren."Wir freuen uns über diese hohe Auszeichnung von eDreams. Sie isteine weitere Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Kurs sind.Mit der Eröffnung unseres neuen Satellitenterminals ist der FlughafenMünchen noch attraktiver geworden. Wir haben jetzt 27 gebäudenaheAbstellpositionen, über die Fluggäste direkt und ohne Bustransfer insFlugzeug gelangen. Als eines der modernsten Flughafengebäude weltweitbietet der Satellit Platz für 11 Millionen zusätzliche Fluggäste, dieein angenehmes Ambiente mit vielfältigen Shopping- undGastronomieangeboten vorfinden. Bei uns werden bayerischesLebensgefühl und Münchner Flair erlebbar," so Dr. Michael Kerkloh,Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH.Auch Frankfurt Airport (FRA) überzeugt die Reisenden. Derhessische Flughafen platziert sich im internationalen Ranking aufRang fünf. In den Kategorien Gastronomie, Wartebereiche undEinkaufsmöglichkeiten setzt sich Frankfurt Airport sogar alsdeutscher Spitzenreiter durch. Düsseldorf Airport landet alsdrittbeliebtester deutscher Flughafen international auf Platz 14.Negative Kritiken gibt es hingegen für den Flughafen der deutschenHauptstadt. Berlin Schönefeld Airport (SFX) fällt als schlechtesterFlughafen weltweit bei den Passagieren in Ungnade. Besonders derWartebereich wurde von den Passagieren bemängelt. Auch London LutonInternational (LTN) und New York LaGuardia Airport (LGA) fallen inder internationalen Bewertung durch.Detaillierte Informationen zur eDreams-Studie und zum Rankingunter: http://www.edreams.de/bester-flughafen/Pressekontakt:Straub & Straub GmbHTina FahrenbachKirchentwiete 37-3922765 HamburgTel: +49 (0) 40 39 80 35-564Mail: fahrenbach@straub-straub.deOriginal-Content von: eDreams, übermittelt durch news aktuell