Flughafen München gastgebender Partner für die Airport IT & Security 2020

London (ots/PRNewswire) - Der Flughafen München und International Airport Reviewgeben bekannt, dass der Flughafen München der gastgebende Flughafenpartner fürdie Airport IT & Security 2020 Konferenz sein wird.Airport IT & Security, die 10. Jahreskonferenz von International Airport Review,findet vom 19. bis 21. Oktober 2020 in München statt und wird 400 hochrangigeTeilnehmer von über 100 einzigartigen Flughäfen zu einer inhaltsorientiertenzweitägigen Konferenz mit einer Reihe von interaktiven Workshops undBesichtigungen vor Ort begrüßen.Die Veranstaltung legt die Konzentration auf die Qualität der Zielgruppe und dieFörderung der Zusammenarbeit innerhalb der Flughafengemeinschaft und bietet eineeinzigartige Plattform für Erfahrungs- und Informationsaustausch.Marc Lindike, Leiter der Abteilung Information Security Assurance, betonte dieBedeutung der Partnerschaft für den Flughafen München: "Die Airport IT &Security-Konferenz von International Airport Review liefert qualitativhochwertige Inhalte für ein hochkarätiges Publikum von Führungskräften globalerFlughäfen. Wir freuen uns, für 2020 der gastgebende Partner zu sein und auf dieFlughafendelegierten aus der ganzen Welt. Im Mittelpunkt der Konferenz stehenIT- und Sicherheitsherausforderungen für Flughäfen - Themen, die für denFlughafen München von zentraler Bedeutung sind. Wir werden die Teilnehmer zueinem Besuch des Flughafens und zu Sitzungen in unserer bahnbrechendenSchulungseinrichtung, dem Information Security Hub, einladen, mit dem wir unsauf zukünftige Herausforderungen im Bereich IT und Sicherheit vorbereiten. Wirfreuen uns auf die Zusammenarbeit mit International Airport Review, derführenden Informationsquelle für die Flughafen- und Airline-Community."Tara Nolan, Redakteurin bei International Airport Review, kommentierte dieFlughafenpartnerschaft für die Airport IT & Security 2020: "Das Engagement desMünchner Flughafens für die Entwicklung von Flughafentechnologien undLuftsicherheit, das sich in seinem Information Security Hub und LabCampus zeigt,ist eine Inspiration für alle Flughäfen. Ich bin begeistert, dass München derFlughafenpartner der Airport IT & Security 2020 sein wird, und freue mich sehrauf die zum Nachdenken anregenden und bahnbrechenden Diskussionen, diesicherlich während dieser Konferenz stattfinden werden. Machen Sie mit bei denWorkshops, Debatten, dem Wissensaustausch und den Produktdemonstrationen, die imOktober 2020 stattfinden werden."Die zweitägige Konferenz wird innovative Fallstudien liefern, in denen dieHerausforderungen skizziert werden, denen sich weltweit führende Flughäfengegenübersehen, wenn es darum geht, das Passagierverhalten und die Effizienz vonFlughäfen zu verbessern. Auf der gesamten Ausstellung der Konferenz werdenfortschrittliche Technologien und Lösungen vorgestellt, die umfangreicheMöglichkeiten für neue Partnerschaften und den Informationsaustausch bieten.Ausführliche Informationen zur Veranstaltung im nächsten Jahr und Informationendarüber, wie Sie als Teilnehmer, Referent, Sponsor oder Aussteller teilnehmenkönnen, finden Sie unter www.airportitandsecurity.com.Pressekontakt:Shona Coke+44 (0)1959-563-311scoke@russellpublishing.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140024/4483615OTS: International Airport ReviewOriginal-Content von: International Airport Review, übermittelt durch news aktuell