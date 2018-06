Flughafen München erprobt Induktives Laden von e-Fahrzeugen (FOTO)

München/Lathen (ots) -Der Flughafen München soll Deutschlands erster CO2-neutralbetriebener Airport werden. Die Elektrifizierung der Transportsystemesoll hierfür einen Beitrag leisten. Seit einem Jahr wird dieinduktive Ladetechnik der INTIS GmbH am Flughafen erfolgreicherprobt.Den Flughafen so umweltschonend wie möglich zu betreiben, gehörtseit vielen Jahren zur Unternehmensstrategie der Flughafen MünchenGesellschaft (FMG). Seit 2016 ist es ein erklärtes Ziel, Deutschlandserster CO2-neutral betriebener Airport zu werden. DieEnergieversorgung, ein umweltfreundlicher Fuhrpark sowie die weitereOptimierung des Stromverbrauchs der Gepäckförderanlage stehen imFokus.Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die FMG auch auf den Einsatzinnovativer Technologien. Eine solche ist das induktive Ladesystemder INTIS GmbH, einer Tochter des OttobrunnerTechnologiedienstleisters IABG mbH, mit Sitz in Lathen. Im Rahmeneines Demonstrationsprojektes wurde ein elektrischesGepäckschleppfahrzeug mit berührungsloser Ladetechnik ausgestattet.Die Inbetriebnahme erfolgte im Februar 2017. Nach nunmehr knapp 1,5Jahren Betrieb konnte die Alltagstauglichkeit der induktivenEnergieübertragung in diesem konkreten Arbeitsumfeld nachgewiesenwerden. Die erwarteten Vorteile im Vergleich zum Laden mit Kabelnwurden bestätigt, auch Funktion und Zuverlässigkeit der Technik habenden Auftraggeber überzeugt.Was verbirgt sich technisch hinter dem induktiven Laden? Die Ideeist, E-Fahrzeuge nicht mehr per Ladekabel, sondern berührungsfrei mitStrom zu versorgen. Dies wird mit Spulen realisiert, die einerseitsin der Straße und andererseits am Unterboden des Elektrofahrzeugsangeordnet sind. Ein Ladekabel wird nicht mehr benötigt, dieEnergieübertragung erfolgt über den Luftspalt zwischen den beidenSpulen. Die Effizienz der Energieübertragung ist mit der Effizienzkabelgebundener Ladesysteme vergleichbar.Der gesamte Ladevorgang geschieht automatisch, sobald sich einentsprechend ausgerüstetes Fahrzeug über der im Boden eingelassenenSpule befindet. Die straßenseitige Übertragungsspule ist so in denBoden integrierbar, dass ihre Überfahrt kein Hindernis darstellt.Somit lässt sich die Technik auch in vielbefahrenen Straßenbereichenunterbringen, ohne den Verkehrsfluss zu beeinträchtigen. InRuhezeiten dient die Straße dem Nachladen, zusätzliche Ladeflächenwerden nicht benötigt und eigene Anfahrwege und -zeiten zurLadestation entfallen.Die Induktivladetechnik ist gegenüber dem elektrischen Ladenmittels Stromkabel von Vorteil, wenn - wie im konkreten Anwendungfallam Flughafen - das Nachladen der Fahrzeugbatterie besonders häufigerfolgen kann, zum Beispiel in den Pausenzeiten der Fahrer. Dadurchkann die Speicherkapazität der Batterien reduziert werden, ohne dassdies zu verminderter Tagesleistung (Reichweite) führt. WeitereVorteile ergeben sich immer dann, wenn eine Ladeinfrastruktur denNormalbetrieb stört, wie etwa in Logistikhallen. Auch beiAnwendungen, wo schnellstmögliches und automatisches Zwischenladenerforderlich ist, ohne dass der Mensch tätig wird, hat das induktiveLaden die Nase vorn. Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz autonomerFahrzeuge.Die Ergebnisse aus dem Demonstrationsprojekt fließen in die beiINTIS nun anstehende Serienvorbereitung der Technik ein. RalfEffenberger, Geschäftsführer der INTIS GmbH, blickt optimistisch indie Zukunft: "Wir sind davon überzeugt, dass das induktive Laden dieElektrifizierung von Transportsystemen an Flughäfen, aber auch inanderen Industrieanwendungen, weiter voranbringen und einemaßgebliche Reduzierung des CO2-Footprints bei den Anwendernermöglichen wird".Über INTISDie INTIS GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und wurde im Dezember2011 als Tochterunternehmen der IABG mbH gegründet. Mit unsererBetriebsstätte und den eigenen Versuchseinrichtungen im emsländischenLathen bedienen wir verschiedene Wachstumsmärkte der BereicheMobilität, Energie und Umwelt. Wir konzentrieren uns aufInfrastrukturlösungen für zukünftige Verkehrssysteme und nachhaltigeEnergieversorgungen. INTIS verfolgt die Zielsetzung, die Synergienaus der IABG-Gruppe optimal zu nutzen und ihre langjährigenProjekterfahrungen den Kunden zur Verfügung zu stellen.Pressekontakt:Richard GouldGeschäftsentwickler05933/62-45Richard.Gould@intis.dehttp://www.intis.deOriginal-Content von: INTIS GmbH, übermittelt durch news aktuell