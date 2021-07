Flughafen Leipzig/Halle hält an Ausbauplänen trotz Pandemie fest

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Trotz der Corona-Pandemie rückt der Flughafen Leipzig/Halle von seinen umfangreichen Ausbauplänen nicht ab.



"An dem geplanten Investitionsprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro wird festgehalten", betonte der Vorstandsvorsitzende der Mitteldeutschen Flughafen AG Götz Ahmelmann. Der Airport soll vor allem als Logistikstandort weiter ausgebaut werden. Gut 80 000 Starts und Landungen gab es nach Angaben der Flughafen AG im Jahr 2019, für 2032 sind 118 000 prognostiziert". Unter anderem plant DHL die Erweiterung des Logistik-Drehkreuzes von 60 auf etwa 90 Stellplätze für Flugzeuge.

Derzeit wird für rund 90 Millionen Euro eine der beiden Start- und Landebahnen saniert. Anfang September sollen die ersten Maschinen hier wieder landen und abheben. Der Flughafen ist inzwischen der zweitgrößte Fracht-Airport in Deutschland, hinter Frankfurt/Main, in Europa schon die Nummer vier. Im vergangenen Jahr hatte Leipzig/Halle mit 1,38 Millionen Tonnen Fracht ein Rekordergebnis erzielt und rechnet mit weiterem Wachstum. Gut 8200 der insgesamt 10 800 Beschäftigen arbeiten am Airport Leipzig/Halle im Bereich Luftfracht, Speditionen und Logistik./jan/DP/zb