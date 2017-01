Flughafen Heathrow fertigt erstmals 76 Millionen Passagiere ab

Weitere Suchergebnisse zu "United Continental Holdings":

LONDON (dpa-AFX) - An Europas größtem Flughafen London-Heathrow sind im vergangenen Jahr erstmals 76 Millionen Passagiere abgefertigt worden.



Der vor 70 Jahren eröffnete britische Airport übertrifft das Vorjahresergebnis damit um 1 Prozent, wie Flughafenchef John Holland-Kaye am Mittwoch sagte. Zum Vergleich: Am Frankfurter Flughafen starteten und landeten von Januar bis November vergangenen Jahres knapp 57 Millionen Passagiere. Im Vorjahr hatte Deutschlands größter Airport mit mehr als 60 Millionen Fluggästen einen neuen Wachstumsrekord aufgestellt. Mehr Fluggäste hat europaweit nach London-Heathrow nur noch der Airport Charles-de-Gaulle in Paris./bs/gra/DP/mis