Flughafen Hamburg warnt vor unangekündigten Warnstreiks

HAMBURG (dpa-AFX) - Im Tarifstreit mit dem Bodenpersonal hat der Flughafen Hamburg die Gewerkschaft Verdi vor einem unangekündigten Warnstreik in der Osterzeit gewarnt.



Davon wären vor allem Urlauber betroffen, sagte Flughafensprecherin Katja Bromm am Sonntag. Auch Familien, die aus den Ferien zurückkehrten, wären betroffen. Als Grund für die möglichen Warnstreiks nannte sie die Ablehnung eines bereits mit dem Airport erzielten Tarifabschlusses für die 950 Beschäftigten des Bodenpersonals durch die Verdi-Mitglieder in der vergangenen Woche. Der Flughafen hatte Nachverhandlungen eine Absage erteilt.

"Es kommt zu Verspätungen und Flugausfällen", sagte Bromm über mögliche Auswirkungen. Im Fall unangekündigter Warnstreiks zu Ostern hätten die Fluggesellschaften nicht ausreichend Zeit, um die Reisenden über Flugstreichungen zu informieren, erklärte sie. "Erst der überraschende Widerruf der lang erwarteten Tarifeinigung, jetzt Streiks kurz vor Ostern: Es wird deutlich, dass Verdi an einem maximalen Medieninteresse interessiert ist und nicht an einer inhaltlichen Lösung", warf Bromm der Gewerkschaft vor./fi/DP/he