Flughafen-Hahn-Käufer beginnt mit China-Frachtflügen - Verspätung

HAHN (dpa-AFX) - Der Käufer des Flughafens Hahn, der chinesische Konzern HNA, hat beim Start seiner zusätzlichen Frachtflüge in den Hunsrück eine Verspätung bei der Premiere erlebt.



Die HNA-Tochter Suparna Airlines sollte am Montag erstmals von China zum Hahn und wieder zurück fliegen. "Das Flugzeug hat unglücklicherweise sieben Stunden Verspätung", sagte HNA-Sprecher Christoph Goetzmann. Er kündigte einen deutlichen Ausbau des Frachtgeschäfts im Hunsrück an.

Schon jetzt sei die Geschäftsentwicklung hier sehr positiv: Im Juli seien 9000 Tonnen Fracht verladen worden - 78 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Zur flugrechtlich schwierigeren Aufnahme von China-Passagierflügen am Hahn äußerte sich Goetzmann diesmal nicht. Das Land Hessen hält noch 17,5 Prozent an dem Hunsrück-Airport./jaa/DP/stb