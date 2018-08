Flughafen Frankfurt nimmt Betrieb nach Unwetterpause wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen läuft nach einer unwetterbedingten Unterbrechung wieder an. Das sagte ein Sprecher des Betreibers Fraports am Donnerstag.



Wegen eines Unwetters im Rhein-Main-Gebiet waren am Nachmittag rund eine halbe Stunde lang keine Starts und Landungen möglich gewesen./hus/DP/he