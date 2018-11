Flughafen Frankfurt bekommt schnellere Sicherheitskontrollen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sicherheitskontrollen am Frankfurter Flughafen sollen bald zügiger vorangehen.



Spätestens im Juni 2019 werde an Deutschlands größtem Airport ein Anbau fertig, in dem zusätzliche Kontrollspuren untergebracht würden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochabend auf Anfrage. Er bestätigte damit einen Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstag). Dem Bericht zufolge sollen auf den neuen Kontrollspuren drei Passagiere gleichzeitig ihr Handgepäck sowie Handys und Gürtel in Plastikwannen für die Überprüfung legen können. Bislang müssen Passagiere dies nacheinander erledigen./sck/DP/zb