Flughafen BER soll am 31. Oktober 2020 öffnen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der sich seit 2006 im Bau befindliche Flughafen Berlin Brandenburg (BER) soll am 31. Oktober 2020 öffnen. Das teilten die Betreiber am Freitag mit. Zuvor hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup den BER-Aufsichtsrat über das Eröffnungsdatum informiert.

Weitere Informationen wolle er am späten Nachmittag auf einer Pressekonferenz mitteilen. Ursprünglich war der Eröffnungstermin des Flughafens Berlin Brandenburg für den 30. Oktober 2011 geplant. Am 5. September 2006 war der erste Spatenstich für den Flughafen an der südlichen Stadtgrenze Berlins im brandenburgischen Schönefeld erfolgt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur