Flughäfen bieten Erstaunliches in punkto Natur / Bericht des Weltbiodiversitätsrates fordert mehr Engagement beim Naturschutz

Berlin (ots) - Anlässlich des veröffentlichten Berichtes zumglobalen Zustand der Biodiversität erklärt Ralph Beisel,ADV-Hauptgeschäftsführer: "Flughäfen bekommen mit ihren großen grünenFlächen zunehmend Bedeutung als ökologisch hochwertige Lebensräumefür zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Als Haupttreiber für dasArtensterben wird der Verlust von natürlichen Lebensräumen und dieverändernde Art der Landnutzung angesehen. Flughäfen, deren Standortebereits lange bestehen und in vielen Bereichen kaumNutzungsänderungen unterliegen, sind für Tiere und Pflanzen einverlässlicher Platz. Auch wenn ein Flughafen in erster Linie eineVerkehrsfläche ist, gelingt es den deutschen Flughäfen, Natur undTechnik miteinander zu verbinden. Zahlreiche Beispiele belegen dies.Flughäfen beheimaten beispielsweise ganze Bienenvölker, ebensozahlreiche Vogelarten, wie die gefährdete Feldlerche. Bei den großenGrünflächen der Flughäfen handelt es sich um ideale Lebensräume, wassich auch am Insektenreichtum zeigt".Zum Schutz der biologischen Vielfalt realisieren, unterstützen undfördern die ADV-Flughäfen seit Jahren zahlreiche naturschutzfachlicheMaßnahmen in der Umgebung und an den Flughäfen. Darunter fallenbeispielsweise die Schaffung wertvoller Brut- und Nistplätze, dieBereitstellung von großflächigen Wiesenanlagen, um dasNahrungsangebot zu verbessern, sowie die Pflanzung heimischer Gehölzeund der Erhalt von wichtigen Totholzbeständen. Wie vielfältig derLebensraum Flughafen ist und was die Flughäfen dafür tun, können Siein der ADV-Broschüre "Naturschutz im Blick" nachlesen:http://ots.de/fFw0yhSeit vielen Jahren unterstützen die ADV-Flughäfen dieDialogplattform Unternehmen Biologische Vielfalt 2020 desBundesumweltministeriums.Zur Information:Der Bericht des Weltbiodiversitätsrates wird regelmäßigveröffentlicht. Rund 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausmehr als 50 Ländern haben an den Grundlagen für den globalen Berichtdes Weltbiodiversitätsrates gearbeitet und auf rund 1800 Seiten denweltweiten Wissensstand zur Situation der biologischen Vielfaltzusammengetragen.