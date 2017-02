Auch Flughäfen Köln und Düsseldorf von Streiks betroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen waren am Donnerstag vom Streik des Bodenpersonals an den Berliner Airports betroffen.



In Köln/Bonn wurden 16 der geplanten 53 Flüge auf der Berlin-Strecke gestrichen, wie der Flughafen berichtete. In Düsseldorf sollten zwölf der 34 Flüge von und nach Berlin-Tegel ausfallen. Die Gewerkschaft Verdi hatte das Bodenpersonal der Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld zum Streik aufgerufen./hs/DP/stb