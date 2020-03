Flughäfen Düsseldorf und Köln melden Kurzarbeit an

Düsseldorf (ots) - Die zwei größten Flughäfen von NRW, Düsseldorf und Köln-Bonn, werden Kurzarbeit anmelden. Das berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Mittwoch) unter Verweis auf Auskünfte der Unternehmen. Am Airport Düsseldorf arbeiten 2300 Beschäftigte, in Köln-Bonn 1800. Außerdem wird die Firma Kötter für ihre 1700 Sicherheitsdienstleister an den zwei Airports Kurzarbeit beantragen. Auch das Tourismusunternehmen Alltours mit 450 Beschäftigten kündigt Kurzarbeit an. Die Deutsche Telekom erklärt auf Anfrage, sie prüfe für einige Bereiche des Unternehmens Kurzarbeit.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4555961OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell