Fluggesellschaften rechnen 2019 wieder mit steigenden Gewinnen

GENF (dpa-AFX) - Fluggesellschaften in aller Welt können sich dank sinkender Treibstoffkosten im kommenden Jahr wieder auf steigende Gewinne freuen.



Insgesamt werde die Branche 2019 voraussichtlich einen Nettogewinn von 35,5 Milliarden US-Dollar (31,3 Mrd Euro) einfliegen, teilte der Welt-Luftfahrtverband IATA am Mittwoch in Genf mit. Ihre Prognose für 2018 korrigierte die Organisation allerdings ein weiteres Mal nach unten. Im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2017 mit 37,7 Milliarden Dollar dürfe der Gewinn der Airlines nun um 14 Prozent auf 32,3 Milliarden Dollar sinken./stw/jha/