Fluggesellschaften: Wie soll die Lufthansa diesen Kampf überleben? (Lufthansa, Ryanair, Easyjet, Air France-KLM, IAG, Fraport)

jüngst kaufte die Lufthansa 40 Jets für ihre Tochter Eurowings vom Konkurrenten Air Berlin. Einziges Ziel dieses Geschäfts: Den Erzrivalen Ryanair vom deutschen Markt fernzuhalten. Doch die Iren konterten und rangen der Fraport, dem Betreiber des Frankfurter Flughafens, eine Starterlaubnis ab. Ryanair will in den kommenden Jahren seinen Marktanteil in Deutschland von 8 auf 20 % ausbauen. Die Chancen dazu stehen gut. Der Lufthansa dürften angesichts dieses Horrorszenarios die Knie schlottern.

Die wichtigste Kennziffer

Die Probleme werden deutlich, wenn man einen Blick auf die Kosten pro Flugkilometer und Sitz wirft, die mithin wichtigste Kennziffer für die Profitabilität in der Flugbranche. In dieser Statistik liegt Ryanair mit 3,3 Cent meilenweit vorne. Lediglich der Billigflieger Easyjet kann mit 5,2 Cent noch halbwegs folgen. Die Air France-KLM (8,7 Cent) und die Lufthansa (11 Cent) sind weit abgeschlagen.

Ryanair erreicht diese Vorteile, indem man den Einfluss von Gewerkschaften möglichst gering hält. So sind viele der Piloten Freiberufler. Das bedeutet in der Praxis, dass sie eine kürzere Ausbildung durchlaufen haben, für Sozialversicherung und Krankenkasse selber aufkommen müssen und für einen Bruchteil des Gehalts eines Lufthansa-Piloten arbeiten.

Genau darum geht es im aktuellen Streik, der den deutschen Konzern bereits 100 Mio. Euro gekostet hat. Die Lufthansa-Mitarbeiter sind weitaus höhere Standards gewohnt und wollen sich nicht mit weniger zufriedengeben. Doch die Lufthansa muss dringend ihre Fixkosten senken, um im Kampf mit Ryanair und Easyjet auf Dauer wettbewerbsfähig zu bleiben.

