Fluggesellschaften: Die Lufthansa im Überlebenskampf? (Lufthansa, Ryanair, Easyjet, Air France-KLM, IAG, Fraport)

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten zu den Fluggesellschaften, denn hier ist ein gnadenloser Wettbewerb ausgebrochen. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Fluggesellschaften und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Der Kampf der Lufthansa: Gerade erst hat das Unternehmen 40 Jets für ihre Tochter Eurowings vom Konkurrenten Air Berlin gekauft um den Erzrivalen Ryanair vom deutschen Markt fernzuhalten, da haben die Iren der Fraport, dem Betreiber des Frankfurter Flughafens, auch schon eine Starterlaubnis abgerungen.

Der Ausbau von Ryanair: Die irische Billigfluglinie Ryanair will in den kommenden Jahren seinen Marktanteil in Deutschland von 8 auf 20 % ausbauen. Und das scheint durchaus machbar – eine Tatsache, die der Lufthansa wohl zu recht Angst machen dürfte.

Konkurrenzfaktor Flugkilometer: Die Kosten pro Flugkilometer und Sitz sind mithin die wichtigste Kennziffer für die Profitabilität in der Flugbranche. Und hier liegt Ryanair mit 3,3 Cent weit vorne. Der Billigflieger Easyjet ist mit 5,2 Cent noch halbwegs in diesem Bereich, doch Air France-KLM (8,7 Cent) und Lufthansa (11 Cent) haben da keine Chance.

Der feine Unterschied: Diese Unterschiede werden deutlich, wenn man den Umgang mit den Angestellten anschaut. Ryanair etwa arbeitet mit freiberuflichen Piloten, die für einen Bruchteil des Gehalts eines Lufthansa-Piloten arbeiten. Und um genau dieses Gehalt kämpfen die Lufthansa-Mitarbeiter, weitaus höhere Standards gewohnt sind, gerade mit anhaltenden Streiks.

Wie werden die Fluggesellschaften weiterhin wirtschaften? Zeichnet sich hier ein Wandel auf ganzer Linie ab?

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

