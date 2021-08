Fluggesellschaft-Aktien: Warum sie heute niedriger notieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Aktien mehrerer Fluggesellschaften, darunter Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ:UAL) und American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL) werden angesichts eines Rückgangs der Buchungen für den Tag der Arbeit aufgrund von Bedenken wegen COVID-19 niedriger gehandelt.

Einem Bloomberg-Bericht zufolge gingen die Ausgaben für den Tag der Arbeit am 21. August gegenüber 2019 um 16 % zurück, während die Buchungen



