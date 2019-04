Fluggastrechte: Airlines lehnen jede zweite Entschädigung zu Unrecht ab

Berlin (ots) -- AirHelp analysiert, wie häufig 15 der größten Fluggesellschaftenin Deutschland Entschädigungen für Verspätungen und Ausfälle zuUnrecht ablehnen- Jeder zweite anspruchsberechtigte Passagier wirdfälschlicherweise abgewiesenAutomatisierte Durchsetzung von Ansprüchen verstößt gegen EU-RechtFlugverspätungen und -ausfälle können zu Entschädigungen in Höhevon bis zu 600 Euro pro Person berechtigen. Doch vieleFluggesellschaften lehnen die Entschädigungsforderungen ihrer Kundenregelmäßig zu Unrecht ab. Das ist das Ergebnis einer aktuellenAnalyse des weltweit führenden Fluggastrechte-Portals, AirHelp(www.AirHelp.com). Demnach weisen 15 der größten Airlines inDeutschland im Schnitt 48 Prozent aller rechtmäßigen Forderungenihrer Passagiere fälschlicherweise ab.easyJet, Ryanair und Aeroflot: Diese Airlines lehnen am häufigstenab Am häufigsten weigert sich die britische Fluggesellschaft easyJet,Passagiere zu entschädigen, obwohl sie einen Anspruch auf einefinanzielle Entschädigung haben. Die Airline lehnte es in 96 Prozentaller analysierten Fälle ab, die fällige Auszahlung durchzuführen.Das heißt, dass die betroffenen Passagiere ohne rechtlichen Beistandkeine Entschädigung erhalten hätten, obwohl easyJet für derenFlugverspätung oder -ausfall verantwortlich war. Auch Ryanair (95Prozent) und Aeroflot (89 Prozent) nehmen in Bezug auf dieseStatistik keine Vorbildfunktion ein.Eurowings lehnt vergleichsweise selten Forderungen ab, Lufthansaüberdurchschnittlich oftEurowings zahlt seinen Kunden hingegen am häufigsten Geld aufgrundvon Flugverspätungen oder -ausfällen aus. Zwar lehnt die deutscheFluggesellschaft noch immer mehr als jede fünfte (21 Prozent)rechtmäßige Entschädigungsforderung ab, doch das ist dennoch derBestwert der gesamten Analyse. Ähnlich oft zahlen auch SAS (21Prozent), Flybe (24 Prozent) und Austrian Airlines (25 Prozent)fällige Entschädigungen aus. Die Muttergesellschaft von Eurowings,Lufthansa, lehnt hingegen mehr als die Hälfte (51 Prozent) allerrechtmäßigen Forderungen zu Unrecht ab.Laura Kauczynski, Expertin für Fluggastrechte von AirHelp,kommentiert die Analyse:"Das Recht auf eine finanzielle Entschädigung bei Flugverspätungenund -ausfällen ist in der EU eindeutig geregelt. Doch unsere Analysezeigt, dass viele Airlines die Forderungen ihrer Kunden oft zuUnrecht abweisen. Dadurch wollen sie die Fluggäste dazu bringen, ihreForderungen aufzugeben. Die Fluggesellschaften sind sich nämlichbewusst, dass ein Normalverbraucher zweimal nachdenkt, bevor er einenAnwalt einschaltet oder gegen ein großes Unternehmen vor Gerichtzieht. Oftmals kennen Verbraucher ihre Rechte nicht und scheuen einenlangwierigen und teuren Rechtsstreit.Diese ungerechte Praxis der Airlines muss unterbunden werden. DerSchutz der Verbraucher darf auf keinen Fall durch große Unternehmenumgangen werden. Bei AirHelp erfahren wir täglich von unseren Kunden,wie schwer es ist, eine Entschädigungszahlung ohne Hilfe bei einerFluggesellschaft durchzusetzen. Daher verhelfen wir seit sechs Jahrenweltweit Passagieren zu ihrem Recht und ziehen, wenn nötig, auch vorGericht für sie."Flugprobleme: Diese Rechte haben PassagiereFlugausfälle und -verspätungen können zu Entschädigungszahlungenin Höhe von bis zu 600 Euro pro Fluggast berechtigen. Die Höhe derEntschädigungszahlung berechnet sich aus der Länge der Flugstrecke.Der rechtmäßige Entschädigungsanspruch ist abhängig von dertatsächlichen Verspätungsdauer am Ankunftsort sowie dem Grund für denausgefallenen oder verspäteten Flug. Betroffene Passagiere könnenihren Entschädigungsanspruch rückwirkend durchsetzen, bis zu dreiJahre nach ihrem Flugtermin.Außergewöhnliche Umstände wie Unwetter oder medizinische Notfällekönnen bewirken, dass die ausführende Airline von derKompensationspflicht befreit wird.Entschädigungsanspruch noch am Gate prüfenMit der AirHelp-App können betroffene Passagiere noch am Flughafenprüfen, ob sie aufgrund ihres verspäteten oder annullierten FlugesAnspruch auf eine finanzielle Entschädigung haben. Dafür reicht es,das Bordticket mit dem App-internen Boarding Pass Scannereinzuscannen. Anschließend haben Passagiere zudem die MöglichkeitAirHelp damit zu beauftragen ihr Recht auf eine Entschädigung bei derAirline geltend zu machen. Über AirHelpAirHelp ist die weltweit größte Organisation für Fluggastrechte.Seit der Gründung 2013 hilft das Unternehmen Reisenden dabei,Entschädigungen für verspätete oder ausgefallene Flüge sowie im Falleeiner Nichtbeförderung durchzusetzen. Zudem ergreift AirHelpjuristische und politische Maßnahmen, um die Rechte von Fluggästenweltweit weiter zu stärken. Das Unternehmen hat bereits mehr als zehnMillionen Menschen geholfen, ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigtüber 600 Mitarbeiter. Mehr Informationen über AirHelp finden Sieunter: www.airhelp.com/de/