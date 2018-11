Fluggastportal und hocheffiziente Technologieplattform / Captain Frank startet durch - mit Künstlicher Intelligenz, aber persönlicher Note (FOTO)

Hohenschäftlarn (ots) -Captain Frank kauft Flugverspätungen ab drei Stunden. Dabei setztdas Fluggastportal auf schnelle Prozesse und hohe Effizienz gepaartmit großer Nutzerfreundlichkeit und persönlicher Betreuung. "Wirglauben, dass in Zeiten der Digitalisierung der Kontakt zum Kundenauch auf analogem Weg nicht fehlen darf ," erklärt Michael G. Hoesch,Gründer und Geschäftsführer der Captain Frank GmbH. "Der Kunde wirdüber unsere digitale Plattform in kürzester Zeit, hochprofessionellbedient und seine Enttäuschung über das Verhalten der Airline dadurchgelindert", ergänzt Constantin von Mutius, Technologie-Spezialist,Mitgesellschafter und Geschäftsführer bei Captain Frank. "Dennochwollen wir nicht nur elektronisch mit ihm den Kontakt halten, sondernauch ganz altmodisch über den Postweg oder per Telefon. Wir hörenunseren Kunden zu und lassen sie auch mal ihre ganze unerfreulicheFlugverspätungsgeschichte erzählen. Zudem hat sich unserEmpfehlungssystem über Vermittler, unsere Captain Frank Botschafter,bewährt, da die Menschen doch lieber einer Person vertrauen als nureiner Werbebotschaft im Internet."Viel Erfahrung im Ankauf von ForderungenFlugpassagieren, deren Maschine drei Stunden und mehr verspätetist, steht eine Entschädigung zu, die je nach Flugstreckeunterschiedlich hoch ausfällt. Bei bis zu 1.500 km sind es 250 Euro,bei 1.500 bis 3.500 km 400 Euro und bei mehr als 3.500 km liegt derAnspruch bei 600 Euro. " Wir kaufen diese Forderung an und zwar jenachdem, wie die erste Prüfung ausfällt, sofort oder aber aufErfolgsbasis", so Hoesch, der vor über 15 Jahren das UnternehmenLifebond gegründet hat und mit diesem auf einen großenErfahrungsschatz im Forderungsankauf (von Lebensversicherungen undHandelsforderungen) zurück blicken kann. Für den Sofortankauf fallen30 % der Entschädigungssumme zzgl. MwSt. an Gebühren an, bei Ankaufauf Erfolgsbasis sind es 20 %, sobald die Airline das Geld ausgezahlthat. "Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, große Volumen anKleinstforderungen innerhalb kürzester Zeit zu prüfen undgegebenenfalls anzukaufen", erklärt von Mutius. "Wir sind in der Lagealle relevanten Informationen rund um die Forderung digital abzurufenund zu bewerten. Und das mit einer sehr überschaubaren Anzahl vonMitarbeitern."Gesellschaftlicher Beitrag: Spendenmöglichkeit bei Captain FrankEin wichtiges Anliegen ist den Machern von Captain Frank auch dieMöglichkeit, einen Teil oder auch die gesamte Entschädigungssumme füreinen guten Zweck spenden zu können. "Bei all dem Ärger, den manaufgrund einer Flugverspätung hatte, ist es vielleicht für manchenKunden ein gutes Gefühl, wenn er mit dem Geld auch noch etwas Gutestun kann", vermutet Hoesch. "Diese Aktion, die derzeit in Kooperationmit SOS-Kinderdorf läuft, wurde jedenfalls sehr gut angenommen."Innovative Versicherung für Flugverspätung im LandeanflugDas nächste Projekt in der Pipeline von Captain Frank ist eineFlugverspätungsversicherung. In Kooperation mit einemBlockchain-Technologie-Unternehmen, Etherisc GmbH, arbeitet CaptainFrank an einem eigenen Versicherungsangebot, das bereits in diesemJahr ein paar Mal erfolgreich getestet wurde. Künftig soll es möglichsein, schon ab 45 Minuten Verspätung (ohne Ausschlusstatbestände)einen einzelnen Flug bis zu einer Höchstsumme von 1.500 Euro zuversichern. Gedacht ist dieser Versicherungsschutz für dieVielflieger, hier insbesondere für Geschäftsleute bei denen einegeringere Verspätung nicht nur den Terminkalender durcheinanderbringt, sondern auch für einen erheblichen finanziellen Schadensorgen kann. Der offizielle Start ist für das zweite Halbjahr 2019vorgesehen."Mit unserem Angebot bei Captain Frank wollen wir für die Kundenverlorene Zeit zu Geld machen, ob durch den Forderungsankauf oderauch durch eine Flugverspätungsversicherung. Sie sollen schnell undprofessionell unterstützt werden und ihren Ärger über die Airlinedurch unsere verbindliche und freundliche Betreuung vergessen", sindsich Hoesch und von Mutius einig.Captain Frank GmbHDas Fluggastportal Captain Frank wurde Ende 2016 gegründet und hatseinen Sitz im Münchner Süden. In Zusammenarbeit mit einemvariierenden Team von Studenten hatte das Management ein Unternehmenins Leben gerufen, das Flugpassagieren mit Anspruch auf Entschädigungaufgrund von Flugverspätung oder Annullierung den entsprechendenBetrag abzüglich einer Bearbeitungsgebühr sofort auszahlt.Pressekontakt:PR.iO Public RelationsInga Oldewurteloldewurtel@prio-pr.deT 08178/9088-66M 0176-62261897Original-Content von: Captain Frank GmbH, übermittelt durch news aktuell