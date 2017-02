Fluggäste verschenken hunderte Millionen Euro: Rechte bei Flugverspätungen weitgehend unbekannt

Potsdam (ots) - Fluggäste verzichten jedes Jahr auf hunderteMillionen Euro Entschädigungszahlungen von Fluglinien. Der Grund: dieRechte und Ansprüche bei Verspätungen sind einer großen Mehrheit derPassagiere nicht bekannt.Allein in Deutschland fallen jedes Jahr Entschädigungsansprüchevon mehr als 300 Millionen Euro an.Eve Büchner, Gründerin und Geschäftsführerin von refund.me:"Passagiere verschenken bares Geld, weil sie ihre Rechte nichtkennen. Geld, das bei Verspätungen in die Portemonnaies derbetroffenen Passagiere gehört und besonders jetzt nach den Ferieneine Wiedergutmachung ist, wenn eine ganze Familie davon betroffenwar."Ist ein Flug mehr als drei Stunden verspätet stehen Fluggästen -je nach Länge des Fluges - zwischen 250 und 600 EuroEntschädigungszahlung zu.Durch die starke Zunahme von Billigfluglinien steigt auch die Zahlder Verspätungen rasant an, denn Billigflieger sindüberdurchschnittlich oft verspätet.Eve Büchner rät daher betroffenen Fluggästen "Bestehen Sie auf IhrRecht. Ansprüche können Sie bis zu drei Jahre nach einem verspätetenFlug erfolgreich geltend machen. "Passagiere können ihre Rechte auch direkt bei der Fluglinieeinfordern, werden dabei aber oft abgeblockt und mit Gutscheinenstatt Ausgleichszahlungen abgefertigt.refund.me arbeitet mit einem internationalen Netzwerk von Anwältenzusammen und erzielt eine Erfolgsquote von 98 Prozent. Im Erfolgsfallwird eine Provision von 25 Prozent der Entschädigungssumme berechnet.Über refund.meAls globaler Dienstleister unterstützt das 2012 von derUnternehmerin Eve Büchner gegründete Start-up refund.me(https://refund.me/) Flugpassagiere und Geschäftsreisende bei derDurchsetzung ihrer Entschädigungsansprüche.https://www.refund.me/de/flugverspaetung/ für Verspätungen,Flugausfälle, verpasste Anschlussflüge und Umbuchungen entsprechendder EU Verordnung (EG) 261/2004.Pressekontakt:press@refund.me0172 905 18 69Original-Content von: refund.me, übermittelt durch news aktuell