Flugchaos: Deutschen Fluggästen stehen 260 Millionen Euro mehr zu als 2017

Berlin (ots) -- AirHelp vergleicht Daten zum Flugverkehr des ersten Halbjahres2018 mit Daten aus dem Vorjahreszeitraum- 2018 haben deutsche Fluggäste Anspruch auf fast dreimal so hoheEntschädigungssumme wie im Vorjahr- Anzahl der Flugausfälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehrals verdoppeltIm ersten Halbjahr 2018 gab es deutlich mehr extremeFlugverspätungen und -ausfälle als im Vorjahreszeitraum. Insgesamthaben deutsche Fluggäste dadurch Anspruch auf eineEntschädigungssumme in Höhe von rund 417 Millionen Euro - fastdreimal so viel wie im ersten Halbjahr 2017. Das ist das Ergebniseiner Analyse des weltweit führenden Fluggasthelfer-Portals, AirHelp.Im ersten Halbjahr 2017 standen Reisenden rund 157 Millionen Euroaufgrund von starken Verspätungen und Flugausfällen an deutschenFlughäfen zu. Damals waren insgesamt etwa 21,5 Prozent aller Flügeaus Deutschland mindestens 15 Minuten verspätet oder fielen ganz aus.Im ersten Halbjahr 2018 lag dieser Wert mehr als fünf Prozentpunktehöher (26,8 Prozent).Anzahl Flugausfälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr alsverdoppeltBesonders auffällig ist die starke Zunahme an Flügen, diemindestens drei Stunden verspätet am Zielort ankamen oder sogar ganzausfielen. Während zwischen Januar und Juli 2017 rund 860 Flüge ausDeutschland mindestens drei Stunden verspätet waren, starteten indiesem Jahr etwa 1130 Flüge mit einer solch starken Verspätung. DieAnzahl an Flugausfällen hat im Vergleich zum Vorjahr sogar nochstärker zugenommen und stieg von 3920 Ausfällen in 2017 auf 9660Flugausfälle im Jahr 2018, obwohl es in beiden Jahren etwa gleichviele Flugbewegungen gab.Dirk Busse, Experte für Fluggastrechte von AirHelp, nennt Gründefür diese enorme Steigerung:"Im ersten Halbjahr 2018 gab es deutlich mehr Probleme imFlugverkehr als im Vorjahr. So fielen bereits mehr als doppelt soviele Flüge aus - und das war nur der Anfang. In den Monaten Juli undAugust gibt es erfahrungsgemäß das höchste Flugaufkommen des Jahres,da viele Deutsche in die Sommerferien aufbrechen, doch einige vonihnen müssen sich auf enorme Probleme im Flugverkehr einstellen.So haben die Belegschaften mehrerer Fluggesellschaften bereitsStreiks angedroht, weil die Airlines ihnen keine angemessenenArbeitsbedingungen bieten. Letztlich versuchen die Airlines mit allenMitteln, ihre Ausgaben zu minimieren und ihre Einnahmen zumaximieren. Dies geschieht jedoch auf dem Rücken ihrer Mitarbeiterund Kunden, die unter schlechten Arbeitsbedingungen beziehungsweiseextremen Problemen im Flugverkehr leiden.Allein aus dem ersten Halbjahr 2018 ergibt sich für deutscheFluggäste daher bereits ein Anspruch auf finanzielle Entschädigungenin Höhe von rund 417 Millionen Euro. Viele Reisende fordern dieseKompensation gar nicht ein oder werden von den Fluggesellschaften zuUnrecht abgewiesen. Durch die Durchsetzung von rechtmäßigenEntschädigungen können Fluggäste jedoch finanziellen Druck auf dieAirlines ausüben und sich letztlich für ihr Versagen entschädigenlassen. Wir raten allen Fluggästen daher, bei enormen Verspätungenoder Flugausfällen von ihrem Recht auf eine Entschädigung Gebrauch zumachen und unterstützen sie auch bei der juristischen Durchsetzung.Wenn nötig ziehen wir für sie vor Gericht."Flugprobleme: Diese Rechte haben PassagiereFlugausfälle und -verspätungen können zu Entschädigungszahlungenin Höhe von bis zu 600 Euro pro Fluggast berechtigen. Die Höhe derEntschädigungszahlung berechnet sich aus der Länge der Flugstrecke.Der rechtmäßige Entschädigungsanspruch ist abhängig von dertatsächlichen Verspätungsdauer am Ankunftsort sowie dem Grund für denausgefallenen oder verspäteten Flug. Betroffene Passagiere könnenihren Entschädigungsanspruch rückwirkend durchsetzen, bis zu dreiJahre nach ihrem Flugtermin.Außergewöhnliche Umstände wie Unwetter oder medizinische Notfällekönnen bewirken, dass die ausführende Airline von derKompensationspflicht befreit wird.Weitere Informationen stehen unter folgendem Link bereit:https://www.airhelp.com/de/ihre-rechte.