Flugbetrieb am Hamburger Flughafen wieder aufgenommen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Flughafen hat nach dem folgenschweren Stromausfall vom Sonntag seinen Flugbetrieb am Montagmorgen wieder aufgenommen.



Kurz nach 6.30 Uhr landete eine Maschine der Fluglinie Pegasus aus Antalya auf dem Rollfeld in Hamburg, wie eine Sprecherin des Flughafens sagte. Die ersten fünf Flüge, die den Flughafen am Montagmorgen verlassen sollten, waren alle gestrichen worden. Weitere Flüge sollten teils stark verspätet sein. An den Check-in-Schaltern, die ihren Betrieb ab 5.00 Uhr wieder aufnahmen, bildeten sich lange Schlangen./ehl/DP/zb