Flugbegleiter-Streik bei Lufthansa: 500 Flüge in München gestrichen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen des Flugbegleiter-Streiks bei Lufthansa fallen am Flughafen in München am Freitag rund 500 Flüge aus.



Das sagte eine Sprecherin der Lufthansa am Morgen. Schalter und Terminals waren nach Angaben einer Flughafen-Sprecherin in der Früh leer. Es gebe "keine langen Schlangen".

Die Gewerkschaft Ufo hatte zu den 48-stündigen Streiks aufgerufen. Sie fordert höhere Spesen und Zulagen sowie den besseren Zugang für Saisonkräfte in den regulären Anstellungsverhältnissen der Lufthansa. Am Donnerstag waren in München 260 Flüge gestrichen worden.

Die Streiks zeigten am Donnerstag bereits Wirkung: Nach monatelanger Pause erklärte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr, dass man nun wieder das Gespräch mit der Kabinengewerkschaft Ufo suche. Ufo stimmte dem Vorschlag zu./fvl/DP/zb