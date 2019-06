Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo will Streik bei Lufthansa von Juli an

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Lufthansa und ihre Kunden kommen Streiks der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo von Juli an zu.



Das kündigte der stellvertretende Ufo-Vorsitzende Daniel Flohr am Donnerstag in Frankfurt an. Bei den Töchtern Eurowings und Germanwings werde es so bald wie möglich eine Urabstimmung geben, bei der Lufthansa werde sich dies um ein paar Wochen verzögern./cwe/DP/jha