Flugausfälle wegen Streiks am Brüsseler Flughafen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der spontane Streik von Gepäckarbeitern des Flughafens Brüssel führt am Freitag zu zahlreichen Flugausfällen am wichtigsten Drehkreuz des Landes.



Insgesamt 13 Verbindungen wurden gestrichen, wie eine Flughafensprecherin der belgischen Nachrichtenagentur Belga sagte. Auf der Twitter-Seite des Flughafens wurde Reisenden dazu geraten, sich rechtzeitig mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen und möglichst nur mit Handgepäck zu fliegen. Betroffen sind nur Flüge, die von Arbeitern des Dienstleisters Aviapartner abgefertigt werden - darunter vor allem Maschinen von Ryanair und Tui fly.

Der Streik hatte am Donnerstag begonnen und führte zu Beeinträchtigungen bei Dutzenden Flügen. Manche Passagiere mussten gar ihre Koffer am Boden zurücklassen.

Nach Angaben von Gewerkschaftern richtet sich der Streik unter anderem gegen Druck am Arbeitsplatz. Für Freitagvormittag ist demnach ein Gespräch mit der Flughafendirektion angesetzt./mk/DP/jha