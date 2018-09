Flug wegen Streiks gestrichen - Streit um Entschädigung vor dem BGH

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Wird ein Flug kurzfristig gestrichen, steht den Reisenden in vielen Fällen eine Entschädigung von der Airline zu - es kommt aber immer auf den Grund der Annullierung an. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe klärt am Dienstag (9.00 Uhr), wie die Lage ist, wenn der Grund Warnstreiks an den Passagierkontrollen sind.



Die Fluggesellschaft muss nicht zahlen, wenn sie Opfer "außergewöhnlicher Umstände" geworden ist und nachweisen kann, dass sie alles Zumutbare unternommen hat, um die Beeinträchtigungen zu vermeiden.