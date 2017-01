Flüstern bei Heiserkeit ungünstig - Schon bei ersten Anzeichen möglichst wenig, langsam und leise reden

Baierbrunn (ots) - Bei Heiserkeit sollte man möglichst nichtflüstern und sich nicht räuspern. Denn dies spannt die Stimmlippen zusehr an. Darauf weist das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" hin.Das A und O bei Heiserkeit ist, die Stimme zu schonen. Schon bei denersten Anzeichen gilt, möglichst wenig zu sprechen. EntzündeteSchleimhaut kann sich so besser erholen. Man sollte möglichst langsamund leise reden. Besonders wichtig ist, auf das Rauchen zuverzichten. Denn das belastet die Schleimhäute und verzögert dieAbheilung. Um die Schleimhäute feucht zu halten, ist ausreichendFlüssigkeit nötig. "Gut eignen sich warme Arzneitees mit Malve,Kamille, Salbei oder Thymian, die ungezuckert oder mit einemLöffelchen Honig angewendet werden", rät die Apothekerin Eike Barthelaus Klingenthal.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell