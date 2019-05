Flüssiggas-Markt 2018: Industrieabsatz und Wärmemarkt legen zu / Deutscher Verband Flüssiggas e. V. legt neuen Jahresbericht vor

Berlin (ots) - Die im Deutschen Verband Flüssiggas e. V. (DVFG)organisierten Versorgungsunternehmen verzeichnen für das Jahr 2018eine insgesamt positive Entwicklung - so lautet das Fazit des DVFG,der heute seinen aktuellen Jahresbericht veröffentlicht."Die Mitgliedsunternehmen des DVFG können für 2018 eine positiveBilanz ziehen", erklärt der Vorsitzende Rainer Scharr anlässlich derVeröffentlichung des neuen Jahresberichtes. So sei der Inlandsabsatzder DVFG-Mitglieder 2018 im Vergleich zu 2017 um 0,8 Prozentangestiegen. Besonders deutlich fiel das Wachstum mit 23,4 Prozentbeim Industrieabsatz einschließlich der Großlieferungen an diechemische Industrie aus. Wie bereits im Vorjahr legte außerdem derWärmemarkt zu: Beim Brenngas für Privathaushalte erreichten die imDVFG organisierten Flüssiggas-Versorger ein Plus von 1,7 Prozent. ImBereich Autogas hingegen verzeichneten die DVFG-Mitglieder 2018erneut einen Rückgang - dieses Mal um 12,7 Prozent. "Im Ranking derSegmente ist Autogas damit gegenüber dem Jahr 2017 um einen Platznach hinten gerückt und wurde vom Industrieabsatz überholt", soScharr. "Wir führen das erneute Minus auch darauf zurück, dass esnach wie vor an politischer Unterstützung für den emissionsarmenAlternativkraftstoff mangelt - dabei ließe sich Autogas optimal ineine Mobilitätsstrategie zur schnellen Senkung von CO2 undLuftschadstoffen einbauen", kritisiert Scharr.Mehr Informationen zur Marktentwicklung 2018 im neuenJahresbericht des DVFG: http://ots.de/cEM0AoEnergieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz-und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell