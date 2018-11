Flüssiggas-Kamine: moderne Wärme auf Knopfdruck / Behagliches und sauberes Kaminfeuer auch ohne Gasnetzanschluss (FOTO)

Berlin (ots) -Gaskamine überzeugen mit Sauberkeit, komfortabler Bedienung undmodernen Designs. Wie sich Verbraucher den Traum von der gemütlichenWärme auf Knopfdruck auch jenseits des Erdgasnetzes erfüllen können,erklärt der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG).Wer sich in der kalten Jahreszeit ein flackerndes Kaminfeuerwünscht, aber die aufwändige Reinigung von Holzöfen scheut, ist mitGaskaminen gut beraten. Bei der Verbrennung entsteht so gut wie keinFeinstaub oder Ruß. Gaskamine können auch ohne Zugang zum Gasnetzbetrieben werden - mit Flüssiggas, das leitungsunabhängig zurVerfügung steht. Der Kamin wird hierbei einfach an eine oder mehrereGasflaschen angeschlossen. Innerhalb von Wohnräumen ist die Nutzungeiner Flasche von maximal elf Kilogramm erlaubt, deren Kapazität fürbis zu 25 Stunden Kaminbetrieb reicht. Bei der Nutzung mehrererGasflaschen müssen diese in einem Flaschenschrank außerhalb desGebäudes stehen. Mit zwei 33-Kilo-Flaschen ist man für eineWintersaisonsaison gut gerüstet.Gaskamine sind als wärmende Zusatzheizung durchaus geeignet: IhrWirkungsgrad liegt bei etwa 75 Prozent und kann sich mit dem einesHolzofens messen. Der Komfort in der Bedienung ist hingegen deutlichhöher, denn die Wärme steht ohne langen Vorlauf auf Knopfdruck zurVerfügung. Wer in eine besonders moderne Anlage investiert, kannWärmebedarf und Gasverbrauch sogar per App auf dem Smartphone oderTablet steuern. Der Aufstellungsort des Flüssiggas-Kamins lässt sichflexibel wählen. Ist der Anschluss an einen vorhandenen Schornsteinkeine Option, können die Abgase alternativ oft über einen separatenAußenwandanschluss abgeführt werden. Lösungen, bei denen der Gaskaminin der Mitte des Raumes platziert wird, sind ebenfalls möglich.Wichtig ist unabhängig vom jeweiligen Modell: Die Installation einesFlüssiggas-Kamins gehört immer in die Hände von qualifiziertemPersonal. Interessierte Verbraucher lassen sich am besten imFachhandel beraten.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell