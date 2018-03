Flüssiggas-Flaschen richtig lagern

Egal, ob Grill oder Gasherd: Flüssiggas aus der Flasche ist die beliebte mobile Energie für den Freizeitbereich. Wird die Flasche gerade nicht verwendet, sollte sie sicher verstaut werden. Worauf Verbraucher dabei achten müssen, erklärt der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG).

An erster Stelle steht das sorgfältige Verschließen der Ventile in der richtigen Reihenfolge, erklärt der DVFG: zuerst das Absperrventil am Gerät zudrehen, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.