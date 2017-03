Flüssiger Verkehr auf den Fernstraßen / ADAC-Stauprognose für das Wochenende 17. bis 19. März

München (ots) - Am Wochenende wird der Verkehr auf den deutschenAutobahnen weitgehend störungsfrei fließen. Lediglich auf denStrecken von und zu den Wintersportgebieten sowie im Großraum Hamburgkann es zeitweise etwas voller werden. In Hamburg enden diezweiwöchigen Frühlingsferien, und die Skisaison dauert noch an.Die Staustrecken:Großraum Hamburg- A 1 Hamburg - Bremen - Münster - Köln- A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig- A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln- A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel- A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 93 Kufstein - Inntaldreieck- A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 99 Umfahrung MünchenDer Betrieb auf den Autobahnen im benachbarten Ausland dürfte andiesem Wochenende geringer sein als an den Vorwochenenden. Stausdurch den Skiurlauberverkehr bleiben aber nicht völlig aus.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationAndreas HölzelTel.: +49 (0)89 7676 5387E-Mail: andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell