Flüssige Arzneimittel nie in der Spüle oder Toilette entsorgen (FOTO)

Berlin (ots) -Ist die Milch schlecht, kippt der umweltbewusste Verbraucher siein die Spüle und schmeißt die Verpackung in die gelbe Tonne oder dasGlas in den Altglas-Container. Doch bei Arzneimitteln sollten Sieumdenken! Denn was sonst richtig ist, schadet bei abgelaufenenflüssigen Arzneimitteln wie Sirup, Tinkturen oder Säften, die Umwelt.Zum Weltwassertag erklärt Britta Ginnow, Arzneimittelexpertin beimBundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI), die richtigeEntsorgung."Kippen Sie abgelaufene flüssige Arzneimittelreste bitte nie indie Spüle oder die Toilette" sagt Britta Ginnow. "WerdenArzneimittelreste falsch entsorgt, gelangen Arzneistoffe ins Abwasserund somit in Flüsse, Seen oder Bäche und können zum Teil nachteiligeWirkungen auf das Ökosystem haben." Dieses Problem ist gerade beiflüssigen Arzneimitteln nicht jedem klar. Noch im Jahr 2014 kipptenlaut Befragungen des Instituts für sozial-ökologische Forschung(ISOE) knapp die Hälfte aller Befragten abgelaufene oder nicht mehrgebrauchte flüssige Arzneimittel in das Waschbecken, die Spüle oderdas WC - wahrscheinlich im Glauben, durch die Mülltrennung dasRichtige zu tun, und die Umwelt zu schonen. Doch das Gegenteil istder Fall. Deshalb: "Arzneimittelreste jeglicher Art - auch flüssige -gehören samt Behältnis in den Hausmüll", so Britta Ginnow.Hinweis: Die Verwendung des Fotos ist unter der QuellenangabeShutterstock/susanna mattioda und in Verbindung mit der Pressemeldunghonorarfrei.HINWEIS: Die hier genannten allgemeinen Ratschläge bieten keineGrundlage zur medizinischen Selbstdiagnose oder -behandlung. Siekönnen keinen Arztbesuch ersetzen.Ihr Ansprechpartner:Andreas Aumann (Stellvertretender Pressesprecher),Tel. 030 27909-123, aaumann@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell