Flügeltürer schlägt James-Dean-Porsche: Leser von Motor Klassik wählen die beliebtesten klassischen Autos 2019 (FOTO)

Stuttgart/Essen (ots) -Die Leser des Oldtimermagazins MOTOR KLASSIK der MOTOR PRESSESTUTTGART (www.motorpresse.de) lieben die großen Legenden derAutomobilgeschichte. Das zeigen sie bei der großen Leserwahl zum"MOTOR KLASSIK AWARD 2019", wo unter anderem der Mercedes-Benz 300 SL"Flügeltürer", der BMW M1, der Porsche 911 (993) und der auch alsJames-Bond-Auto bekannte Aston Martin DB5 auf den Spitzenplätzenlandeten.Auch beim Design-Award gewann ein Sportwagen: Der Alfa Romeo Tipo33 Stradale (1967) gilt mit seiner Karosserie von Designer FrancoScaglione als zeitloses Kunstwerk. Als Technik-Meilenstein wähltendie Leser von MOTOR KLASSIK den Airbag. Diese Erfindung, die heuteals unverzichtbare Sicherheitsausstattung zu jedem Auto gehört,meldete 1951 Walter Linderer zum Patent an. Im Rahmen einerfeierlichen Preisverleihung im Essener Colosseum Theater wurden dieAwards an die Gewinner überreicht.Insgesamt 16.333 Leser wählten aus einer Vorauswahl der Redaktionihre Lieblinge unter den Klassikern aus den Jahrgängen von den 20er-bis zu den 90er-Jahren mit je sechs Kandidaten. Die Ergebnissespiegeln eine große Bandbreite unter den Teilnehmern wider: DieKategorie-Sieger stammen von insgesamt vier Marken. Mercedes undPorsche erhielten zwei der begehrten MOTOR KLASSIK-Awards, AstonMartin und BMW je eine Auszeichnung der Leserwahl.Bei den ältesten Autos der Leserwahl aus den 20er- und 30er-Jahrengewinnt erneut ein atemberaubend schöner Meilenstein desAutomobil-Designs: Doch in diesem Jahr steht ein Luxus-Roadster miteiner Karosserie aus Sindelfingen in der Gunst der Leser ganz oben:Der Mercedes 540K Spezial Roadster (1936) entscheidet das Duell derAuto-Legenden mit 39,8 Prozent der Stimmen vor dem VorjahressiegerBugatti 57 SC Atlantic (1937, 32,4%) für sich. Zum beliebtesten Autoder 40er- und 50er-Jahre kürten die Teilnehmer der Wahl denMercedes-Benz 300 SL "Flügeltürer" (1954) mit 40,8 Prozent vor demPorsche 550 Spyder (1954), der 17,8 Prozent der Stimmen auf sichvereinigte.Die Kategorie für Klassiker der 60er-Jahre gewinnt der als"James-Bond-Auto" berühmt gewordene Aston Martin DB5 (1965) mit 34,1Prozent. Auch der "MOTOR KLASSIK AWARD 2019" für das Auktionsauto desJahres geht an eine Auto-Legende aus diesem Jahrzehnt: einen voninsgesamt 36 gebauten Ferrari 250 GTO (Erstbaujahr 1962). DasAuktionshaus RM Sotheby's im August 2018 verkaufte den Renn-GT fürden neuen Auktions-Weltrekordpreis von umgerechnet 41,8 MillionenEuro.Bei den Automobilen der 70er-Jahre verteidigt der BMW M1 von 1978(27,5 %) erneut seinen Preis, diesmal vor dem Kult-Coupé Ford CapriRS, während der Porsche 959 (1986) die Wertung der 80er-Jahre mit26,3 Prozent anführt - der Hightech-911 gewinnt das Prestigeduellgegen den Ferrari 288 GTO (1984, 25%). Den deutlichsten Sieg fährtdie Porsche 911-Baureihe 993 (1993) bei den Youngtimern aus den90er-Jahren ein. Der Titelverteidiger gewinnt zum dritten Mal inFolge: 39,5 Prozent der Teilnehmer geben dem letzten luftgekühltenNeunelfer ihre Stimme. Dahinter folgt der Supersportler Jaguar XJ220(1992, 21%), der sich mit nur 0,2 Prozentpunkten knapp gegen denMercedes 600 SL der R129-Baureihe behaupten kann.Klassiker der ZukunftFür die Wahl der "Klassiker der Zukunft 2019" hat die MOTORKLASSIK-Redaktion in neun Kategorien je sechs aktuelle Autos insRennen um die Lesergunst geschickt. Bei dieser Wahl entscheiden dieLeser, welche heutigen Modelle das größte Klassiker-Potenzialbesitzen. Je zwei Mal siegten Porsche und VW: Die Zuffenhausenergewannen mit dem 911 GT2 RS in der Kategorie Sportwagen (24,7%) unddem Panamera Sport Turismo in der Oberklasse (25,6 %), die Wolfburgermit dem Up GTI bei den Kleinwagen (34,6,7%) und der aktuellen Versiondes Modellklassikers T6 Multivan bei den Vans (65,5%).Während der VW Bus mit dem größten Abstand gewann, ging es in derCabrio-Wertung äußerst knapp zu: BMW sicherte sich hier den Erfolg(18,2%) mit nur 0,5 Prozentpunkten vor dem Mazda MX-5 (17,7%).Wiederum knapp dahinter platzierte sich der Ferrari Portofino(17,2%). Alfa Romeo wiederholt mit der Giulia den Vorjahreserfolg inder Mittelklasse (33,4%), während Maserati mit dem Granturismo(27,1%) die Coupé-Wertung für sich entschied. Bei den Geländewagensiegte der Evergreen Mercedes-Benz G-Klasse erneut mit großem Abstand(54,1%).In der Klasse der Luxuswagen gewann Bugatti mit dem Chiron (32,5%)die Trophäe. Zum ersten Mal stimmten die Leser der Old- undYoungtimerzeitschrift auch über den Klassiker der Zukunft unter denE-Autos ab. In dieser neuen Kategorie feierte Jaguar denPremierensieg mit dem neuen I-Pace, der 29,7 Prozent der Stimmenbekam, vor Tesla (Model 3, 26,5%) und Audi (e-tron, 24,8%).Best BrandsÜber die Wahl der "Klassiker des Jahres" und "Klassiker derZukunft" hinaus waren die Teilnehmer der Leserwahl dazu aufgerufen,in fünfzehn Kategorien von "Cabrio-Verdecke" bis "Zündkerzen" diebesten Marken aus dem jeweiligen Bereich zu wählen. Die detailliertenErgebnisse zu allen Kategorien finden sich aufgelistet als Anhang zudieser Presseinformation.Die Leserbefragung "MOTOR KLASSIK AWARD" steht für einetransparente Methode und die strenge Einhaltung allerDatenschutzbestimmungen. Das heißt, alle Adressdaten werden strengvertraulich und unter Beachtung der einschlägigen Regeln behandelt.Die erhobenen Daten werden ausschließlich anonym statistisch voneinem externen und zertifizierten Dienstleister ausgewertet. Auch indiesem Jahr hat die MOTOR PRESSE STUTTGART die Ermittlung derTeilnehmerzahlen durch einen Notar testieren lassen.35 Jahre MOTOR KLASSIKDie Zeitschrift für Old- und Youngtimer der MOTOR PRESSE STUTTGARTfeiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum. Die erste Ausgabeerschien im August 1984 und wurde damals im Rahmen desAvD-Oldtimer-Grand-Prix vorgestellt. Das Cover der Erstausgabeschmückten drei deutsche Sportwagen der 50er-Jahre: Dazu gehörteneben einem BMW 507 und einem Porsche 356 auch ein Flügeltürer vonMercedes. Die große Jubiläumsausgabe von MOTOR KLASSIK erscheintMitte August.Pressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 1182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell